Aanslag door het verzet: een Duitse legertrein ontspoort bij Ede

Duitse soldaten bij de ontspoorde trein- Gemeentearchief Ede De ontspoorde trein - Gemeentearchief Ede Omwonenden bij de ontspoorde trein - Gemeentearchief Ede Ontspoorde wagons - Gemeentearchief Ede De ravage - Gemeentearchief Ede De bouten liggen netjes naast het spoor - Gemeentearchief Ede De sabotage is goed zichtbaar - Gemeentearchief Ede De losgekoppelde rails - Gemeentearchief Ede

EDE - Het is even na vier uur in de ochtend van 6 september 1944. Ter hoogte van de Dwarsweg in Ede ontspoort een Duitse legertrein vol soldaten. Het verzet heeft op drie plekken de rails losgeschroefd en de sabotage actie is een groot succes. De ravage is groot, maar al op 8 september is er een noodspoor gereed.

De ravage is groot - Gemeentearchief Ede Het Duitse troepentransport, bestaande uit drie elektrische locomotieven en meer dan dertig wagons, kwam uit Dieppe in Frankrijk. Er zijn flink wat slachtoffers: 17 doden en 30 gewonden. Meteen na de ontsporing zijn drie huizen aan de Dwarsweg als verbandplaats ingericht om de gewonden te kunnen verzorgen. Later zijn ze met een hospitaaltrein naar Arnhem gebracht. Drie burgers krijgen later voor de door hen verleende hulp een geldelijke beloning van de burgemeester. De aanslag is vakkundig gepleegd: de rail was keurig los geschroeft en naar het midden geschoven. Het verzet heeft de bouten waarmee het spoor vast zat aan de bielzen keurig naast de spoorstaven laten liggen. De rails is opzij geschoven - Gemeentearchief Ede Opvallend is dat de Duitsers deze aanslag niet hebben beantwoord met een vergelding. Aan het herstel van het spoor is hard gewerkt. Al twee dagen na de ontsporing is een noodspoor gereed. En op 17 september, precies op tijd voor Market Garden, is de lijn weer vrij.