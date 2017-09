Kind onwel op basisschool

Een ambulance is onder politiebegeleiding naar het Radboudumc in Nijmegen gereden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer is een 10-jarige jongen van de Jeroen Bosch school. Hij speelde op het speeltuingedeelte van basisschool de Toermalijn. De scholen delen een plein. Eerder werd gemeld dat het kind van een speeltoestel zou zijn gevallen. Voor zover nu bekend is het kind onwel geworden.

De wijkagent:

Een filmpje op YouTube van de landing van de traumaheli:

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Het slachtoffer is gereanimeerd. De school wil niet reageren zolang onduidelijk is hoe het met de leerling gaat. Ook over de toedracht wil de school niets kwijt.

