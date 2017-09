'Dodelijke' hoogwerker was niet gekeurd, zegt advocaat over rapport inspectie

Foto: Archief Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - De hoogwerker waarvan de bak in mei vorig jaar in Zaltbommel naar beneden stortte, was niet gekeurd. Dat zegt advocaat Coen Verberne van de enige overlevende van het ongeval op basis van het rapport van de Inspectie SZW. Twee anderen kwamen om het leven.

Volgens de advocaat staat in het rapport van 1250 pagina's dat als de hoogwerker zou zijn gekeurd, hij zou zijn afgekeurd. 'Bovendien lag de veiligheidspal los en stond die niet in de goede stand.' De raadsman heeft de verzekeraar van de eigenaar van de hoogwerker gevraagd aansprakelijkheid van het ongeval te erkennen. 'Dat heb ik drie weken geleden gedaan. Ik vraag voor het eind van de maand antwoord.' Het gaat Verberne niet eens zozeer om een schadeloosstelling voor zijn cliënt, die na ruim een jaar nog steeds aan het revalideren is. 'Het gaat erom of hij weer aan het werken komt en zelf in zijn inkomen kan voorzien. Dat is een lang traject. Er is nog niets over te zeggen hoelang dat dat gaat duren.' De eigenaar van de hoogwerker was niet voor commentaar beschikbaar. Zie ook: 'Veel mis met hoogwerker waarbij 2 doden vielen in Zaltbommel'

Twee doden na val uit hoogwerker Zaltbommel; arbeidsinspectie stelt onderzoek in