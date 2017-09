Oorlog in het westen: Frankrijk valt Duitsland aan

SAARBRÜCKEN - Niet alleen in Polen wordt gevochten in september 1939, maar ook in het westen van Duitsland. Op 7 september lanceert Frankrijk het Saar Offensief en vallen Franse soldaten nazi-Duitsland binnen.

Een paar dagen eerder, op 3 september 1939, hebben Frankrijk en Engeland Duitsland de oorlog verklaard. Beide landen hebben een pact gesloten met Polen, waarin zij beloven om in te grijpen als Duitsland Polen binnenvalt. Frankrijk heeft zelfs afgesproken om Duitsland dan zelf aan te vallen, om zo nazi-troepen bezig te houden en het Poolse leger wat lucht te geven.

Franse soldaten in Lauterbach, september 1939 - Publiek Domein

In de nacht van 7 op 8 september trekken 11 divisies over een front van 32 kilometer breed het Saarland binnen. Het doel is om het gebied tussen de Franse grens en de Duitse Siegfriedlinie te veroveren. De Duitse verdediging is er zwak en het Franse leger weet zo'n acht kilometer in het Saarland door te stoten. Twaalf dorpen en stadjes worden veroverd, maar veel verder komen de Fransen niet. De legerleiding wil zich beperken tot een statische oorlogsvoering en zeker nog geen grote aanval inzetten, zoals dat wel aan Polen is beloofd. Maar het Franse leger heeft aan van alles gebrek en de legerleiding gelooft in strategieën uit de Eerste Wereldoorlog. Ze zetten de aanval niet door en eind september wordt zelfs begonnen met het terugtrekken van de troepen.

Eigenlijk is het hele Saar Offensief zinloos, niet meer dan een halfslachtige poging om de overeenkomst met de Polen na te komen. De laatste Franse troepen die nog in het Saarland zijn, worden half oktober door de Duitsers aangevallen. Ze trekken zich snel in Frankrijk terug. Op 17 oktober is het voorbij en dan begint de zogenaamde Schemeroorlog. De herfst en winter van 1939 en 1940, waarin de landen weliswaar met elkaar in oorlog zijn maar het niet tot gevechten komt.