Politie pakt studenten aan: 90 euro voor fietsen door rood

Foto: Facebook/politie Wageningen

WAGENINGEN - De politie in Wageningen waarschuwt op Facebook fietsers van en naar de Wageningen Universiteit. In het prille academische jaar heeft de politie in deze plaats de eerste bekeuringen woensdag uitgedeeld.

Een fietser negeerde het rode verkeerslicht, een ander fietste aan de verkeerde kant van de rijbaan tegen het verkeer in. Beide overtredingen werden bestraft met 90 euro. Daar komt in beide gevallen nog eens 9 euro aan administratiekosten bij. 'Wees je bewust van je gedrag in het verkeer. Denk om je eigen veiligheid en die van anderen!', waarschuwt de politie. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.