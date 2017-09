Vitesse en Osman per direct uit elkaar

ARNHEM - Vitesse gaat niet verder met Mohammed Osman. Het contract van de middenvelder uit Duiven is per direct ontbonden. Hij kan daardoor op zoek naar een andere club.

De 23-jarige Osman speelde lange tijd bij de Arnhemse club, maar wist nooit door te breken.

In 2008 werd hij opgenomen in de opleiding van de Vitesse/AGOVV Voetbal Academie. In juli 2013 tekende hij zijn eerste contract bij Vitesse.

Op 14 augustus 2015 debuteerde de Duivenaar in het eerste, tegen Roda JC (3-0 zege). Verder bleef het bij enkele invalbeurten. Daarnaast kwam hij uit voor Jong Vitesse. Met dat team degradeerde hij afgelopen seizoen naar de derde divisie.