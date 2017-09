Nieuw Q-koortsvaccin zonder bijwerkingen in zicht: ‘Straks worden mensen niet meer ziek’

FOTO: ANP

OSS - Onderzoekers zijn weer een stapje dichterbij een nieuw Q-koortsvaccin. Het bloed van inwoners van Herpen (Noord-Brabant) dat in 2015 naar Amerika ging, is met succes geanalyseerd. Nu is het tijd voor stap twee: onderzoek naar het bloed van mensen die in 2011 zijn gevaccineerd met het huidige vaccin in de campagne van het RIVM.

Dat meldt Omroep Brabant. In het bloed van de mensen uit Herpen zijn vijftien delen van de Q-koortsbacterie ontdekt die zijn te gebruiken in een vaccin. Daarvan wordt verwacht dat het minder bijwerkingen oplevert.

Moeilijk te bereiken Voor de volgende fase van het onderzoek is onderzoekslaboratorium Innatoss in Oss op zoek naar mensen die in 2011 zijn gevaccineerd. 'Die groep is het moeilijkste om te bereiken, want die zijn niet aangesloten bij groepen als Q-uestion en dergelijke omdat ze nooit ziek zijn geworden', vertelt Anja Garritsen van Innatoss.



Daarbij roept het laboratorium mensen op die chronische Q-koorts hebben gehad. Uiteindelijk worden alle groepen met elkaar vergeleken om te begrijpen wat belangrijk is bij de afweer tegen de Q-koorts bacterie. 'Dan kunnen we een nieuw vaccin ontwikkelen en worden mensen niet meer ziek', aldus Garritsen.

Duurt nog 3 jaar De mensen die zich aanmelden voor het onderzoek moeten maximaal zes keer bloed afgeven gedurende een periode van twee jaar. Ook groepen uit Australië en Amerika worden in het onderzoek meegenomen.



Innatoss verwacht halverwege 2018 een duidelijk beeld te hebben van welk vaccin goed werkt. Daarna duurt het nog ongeveer drie jaar voordat het nieuwe vaccin op de markt komt.