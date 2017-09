'Veel mis met hoogwerker waarbij 2 doden vielen in Zaltbommel'

Foto: Archief Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - Het ongeval met een hoogwerker waarbij in mei vorig jaar in Zaltbommel twee doden en een zwaargewonde vielen, is te wijten aan een reeks tekortkomingen aan de machine en onjuist gebruik daarvan. Dat concludeert de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Het Eindhovens Dagblad schrijft erover.

De advocaat van de enige overlevende heeft de eigenaar van de hoogwerker gevraagd aansprakelijkheid voor het ongeval te erkennen. Hij geeft het bedrijf daarvoor nog een maand de tijd. De hoogwerker waarmee het ongeluk gebeurde werd verhuurd door een bedrijf uit Kerkdriel. Slachtoffer revalideert nog steeds Op 3 mei van het afgelopen jaar stortte een bak van een hoogwerker naar beneden bij verbouwingswerkzaamheden aan een pand langs de A2 in Zaltbommel. Dit gebeurde bij het ophangen van een spandoek. Twee inwoners van Someren (53 en 61 jaar) lieten daarbij het leven; een man van 24 uit diezelfde plaats raakte zwaargewond. Hij revalideert nog steeds, meldt de krant. 'Die bak deugde niet' Zijn raadsman bestudeerde het rapport van 1250 pagina's van de inspectie. 'Het ding deugde niet', zegt advocaat Coen Verberne in het Eindhovens Dagblad. Een hydraulisch onderdeel was kapot. Een speciaal veiligheidsmechanisme, dat op de machine moest worden geplaatst, bleek in een gereedschapskist te liggen. De machinist, die in dienst was van de kraanverhuurder uit Kerkdriel, bediende het apparaat vanuit de cabine terwijl dat bij aanwezigheid van personen in de laadbak niet mag. Volgens Verberne staat vast dat de drie mannen die naar beneden vielen geen fouten hebben gemaakt of verwijten kunnen worden gemaakt. Zie ook: Onderzoek naar fataal ongeval met hoogwerker Zaltbommel gestopt

