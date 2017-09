Winterswijk geeft Boogie Woogie even lucht

ULFT - Muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk is voorlopig uit de financiële problemen. Een subsidieverstrekking van de gemeente Winterswijk moet voorlopig voor de nodige lucht zorgen bij de culturele instelling.

De stijging van de salariskosten bracht Boogie Woogie naar eigen zeggen in de problemen. “Dat was een verplichte stijging die we mee moesten maken”, aldus directeur Marjan de Vos. Boogie Woogie verwacht dat gesprekken met de gemeente Winterswijk medio oktober zullen worden afgerond. De gemeente laat weten besloten te hebben de instelling een aanvullende subsidie van 75.000 euro te verstrekken voor het jaar 2017. Winterswijk wil echter op korte termijn in gesprek met de portefeuillehouders van de gemeenten Aalten en Oost Gelre om tot een structurele oplossing te komen.



Directrice De Vos hoopt dat de aandacht nu meer komt te liggen op de activiteiten van Boogie Woogie, in plaats van op de financiële problemen. “We zijn met een hele enthousiaste club mensen aan de gang, voor jongeren, voor ouderen. We draaien heel goed, maar dat komt weinig uit de verf.”



Over 2016 ontving het centrum voor cultuureducatie in het oosten van de Achterhoek een bedrag van 450.000 euro.