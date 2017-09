Schepen trotseren orkaan Irma dankzij Wageningse meteorologen

WAGENINGEN - Orkaan Irma trekt dwars over Nederlands grondgebied. Windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn onderweg naar het eiland Sint Maarten. Havens staan leeg, schepen trekken zuidwaarts om de orkaan enigszins te ontwijken. MeteoGroup in Wageningen loodst de schepen langs de orkaan die wordt gevreesd.

Meteorologen van het weerbureau verzorgen de routes voor schepen wereldwijd en zorgen ervoor dat die op tijd in veilig gebied aankomen. Golfhoogtes van 10 tot 11 meter zijn geen uitzondering rondom de kern van Irma.

Irma is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie, met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur. Dit betekent dat het voor bewoonde gebieden levensgevaarlijk is. Woningen van het type chalet of caravans worden compleet weggevaagd. Woensdagochtend vroeg lokale tijd raast Irma over; dat is hier tegen 13.30 uur Nederlandse tijd.

In het oog

Op de bovenwindse eilanden hebben ze zich voorbereid. 'Irma lijkt bijna dwars over Sint Maarten te trekken, met het oog slechts tien kilometer ten noorden van het eiland, dat behoort tot de Kleine Antillen', aldus meteoroloog Moniek Wulms van MeteoGroup.

'Zowel het Europese ECMWF als het Amerikaanse NCEP, twee belangrijke weermodellen, hebben deze route berekend. Saba en Sint Eustatius liggen iets ten zuiden van Sint Maarten en liggen zo iets verder van het oog vandaan. Maar met de kern van Irma zo dichtbij, worden in vrijwel de hele regio desastreuze windsnelheden verwacht van 220 tot 240 kilometer per uur.'

Op oorlogspad

Wat zeker is, is dat de eilanden de volle laag krijgen. Irma is op oorlogspad. Irma trekt over zeewater van circa 29 graden en rondom Sint Maarten betreft de watertemperatuur zo’n 30 graden. De combinatie van het warmere zeewater met weinig windschering in de atmosfeer, maakt de weg vrij voor een verdere intensivering van Irma. Na de Bovenwindse Eilanden ligt Puerto Rico op het programma. De route is nog onzeker op die termijn.

Voorbereid

De kustlijn zal compleet eroderen door de hoge golven en de vele wind. Evacuatiecentra zijn opgezet. Wulms: 'Om schade te beperken zijn bomen gekapt. Zware regenval gaat gegarandeerd problemen veroorzaken met de riolering, die daardoor nu alvast wordt leeggepompt. Alle losse voorwerpen die buiten staan, worden binnengehaald. Met de catastrofale windsnelheden, kan een tuinstoel dwars door je raam naar binnenvliegen. De ramen worden afgedekt met plaatmateriaal, maar de bouwmarkten zijn inmiddels ook uitverkocht.'

