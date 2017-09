Brand door pannetje op het vuur

Foto: GinoPress

NEEDE - In Neede heeft een brand in een boerderij grote schade aangericht. De brand brak dinsdag vlak voor middernacht uit en begon volgens de brandweer in de afzuigkap. Een pannetje op het vuur had vlam gevat.

Doordat de boerderij op een afgelegen plek staat met weinig water in de omgeving, rukte de brandweer met groot materieel uit. Een bewoonster liep brandwonden op aan een hand. Ze kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld.