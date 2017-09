Fietsster gewond na aanrijding met auto

BARNEVELD - Een fietsster is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Barneveld.

Het slachtoffer werd geschept door een auto. Dat gebeurde rond 21.20 uur op de kruising van de Scherpenzeelseweg met de Plantagelaan.

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Vermoedelijk is een van beiden door rood gereden.