Bewoner: Knorhof moet en kan worden tegengehouden

Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - Menno Schenke wil niet dat de Knorhof nog terugkeert in zijn dorp Erichem. Dinsdagavond sprak hij in tijdens een voorbereidende raad van de gemeente Buren. Schenke vindt dat de gemeente er voor moet gaan liggen als er in Erichem weer een nieuwe grote 'varkensfabriek' dreigt te komen.

In juli brandde in Erichem varkensstal de Knorhof af. Bij de brand kwamen 20.000 varkens om. Volgens Schenke ligt het werkelijke aantal veel hoger. Volgens hem gaat het om 40.000 dieren, omdat biggen bij tellingen niet zouden worden meegenomen. Volgens Schenke heeft eigenaar Straathof van de varkensstal een herbouwvergunning van de gemeente nodig als hij verder wil. Nu worden bij nieuwbouw meer eisen gesteld aan diervriendelijkheid. Schenke hoopt dat de gemeente hier dan veel aandacht voor heeft. Ook biedt een bestemmingsplanwijziging volgens de inspreker mogelijkheden om herbouw helemaal te voorkomen. Schenke nam kort na de brand ook het initiatief tot een petitie tegen terugkeer van de megastal. Die petitie werd door ruim 900 mensen ondertekend. Volgens Schenke kwam het merendeel van de ondertekenaars uit de regio. Raad pas later deze maand aan zet De gemeenteraad gaat pas later praten over de gevolgen van de brand in de megastal. Volgende week krijgt de raad een notitie van het college over de afhandeling van de brand en een stand van zaken rond een eventuele toekomst van het bedrijf. De raad vergadert hier 19 september over verder. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.