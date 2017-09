Benefiet voor Stichting Messi loopt uit op fiasco

GENDT - Een domper voor de Stichting Messi. Het benefietconcert van afgelopen zondag in Gendt heeft helemaal niks opgebracht. En dat terwijl de organisatie vooraf verwachtte 6.000 tot 8.000 euro voor de stichting op te halen.

Stichting Messi zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben en probeert ze een opkikker te geven door ze bijvoorbeeld mee te nemen naar voetbalwedstrijden van FC Barcelona en Bayern München.

Benefietconcert

Om geld in te zamelen voor Stichting Messi kwamen twee dames met het plan een benefietconcert te organiseren. Hun verwachting was een bedrag van 6.000 a 8.000 euro binnen te halen voor de stichting. Op zondag 3 september vond het concert plaats in zaal Providentia in Gendt. Zangers als Arno Kolenbrander, Paultje Poets en Joey Hartkamp traden op.

Op Radio Gelderland zonden we vanochtend deze reportage uit:

Geen geld over

Volgens voorzitter Remy Rondon van Stichting Messi was het voor de artiesten, de organisatie en de bezoekers een hele mooie middag. Maar uiteindelijk is er helemaal geen geld overgebleven voor zijn stichting, zo meldt hij. De opbrengst uit de kaartverkoop en sponsoring is allemaal besteed aan het organiseren van het concert. Behalve dat de opkomst met zo'n 150 bezoekers enigszins tegenviel, zou er ook nog eens flink wat gratis drank zijn verstrekt aan de artiesten en de mensen van de organisatie.

Rekening

Hoewel Stichting Messi het concert niet zélf heeft georganiseerd, zegt voorzitter Rondon dat hij er voor wil zorgen dat de eventuele rekening voor zaalhuur en drank betaald wordt.

Geen reactie van de organisatie

De twee dames die het benefietconcert hebben georganiseerd willen niet ingaan op de zaak.