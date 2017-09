Gravelkoers ter nagedachtenis aan overleden wielrenner

LOCHEM - Op 1 oktober wordt er in de Achterhoek een toertocht verreden ter nagedachtenis aan de overleden wielrenner Gijs Verdick uit Laren.

De renner van Cyclingteam Jo Piels overleed 9 mei 2016 op 21-jarige leeftijd. Verdick werd getroffen door een hartaanval in Polen, waar hij met zijn team deelnam aan de Carpathian Couriers Race.

In een Pools ziekenhuis kreeg hij een tweede hartaanval. Hij werd daarna in een kunstmatige coma gehouden. Daarna werd hij overgebracht naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle, waar hij overleed.

Grootste deel over onverharde wegen

De Strade Bianche van de Achterhoek - Gijs Verdick Memorial kent drie afstanden: 55, 82 en 135 kilometer. Het gaat om een zogenoemde gravelkoers; de tocht gaat voor het grootste deel over onverharde wegen. Start en finish zijn bij sportcentrum de Beemd in Lochem.

Er hebben zich inmiddels ruim 300 deelnemers gemeld. Er is ruimte voor 500.

De organisatie is in handen van de Lochemse wielerclub de Paaschberg. Verdick was daar lid van. De opbrengst gaat naar de stichting Kanjers voor Kanjers, die activiteiten organiseert voor kinderen uit arme gezinnen.

