'Breng Flex in Nijmegen kost 100 banen'

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het invoeren van flexibele busdiensten in Nijmegen gaat ten koste van 100 banen. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV in een brief aan de provincie Gelderland.

Vervoerder Hermes wil de dienstregeling voor 2018 in Nijmegen aanpassen door de flexibele busdiensten van Breng Flex uit te breiden, zegt de FNV. Volgens de vakbond is dat niets meer dan een bezuiniging. Zo moeten buschauffeurs voldoen aan strenge eisen om hun beroep uit te oefenen. Op Breng Flex kan worden volstaan met een chauffeur met een taxipas, en die is goedkoper, zegt de FNV. Illegale subsidie De provincie Gelderland betaalt mee aan het openbaar vervoer in de regio. Maar door te betalen aan Hermes subsidieert de provincie het taxibedrijf van Hermes en daarmee wordt het andere reguliere taxibedrijven moeilijk gemaakt, meent de FNV. En dat zou in Nederland niet zijn toegestaan. Overigens zijn de plannen voor 2018 nog niet zeker. Wel is het zo dat in de regio Arnhem en Nijmegen al op verschillende plekken met Breng Flex wordt gereden. Bijvoorbeeld in Rheden, zo werd dinsdag bekend. De provincie Gelderland praat binnenkort verder over het openbaar vervoer in Nijmegen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.