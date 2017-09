Geen bewijs voor kopschoppen: werkstraffen geëist voor geweld op Koningsdag

ARNHEM - Ook tegen vier minderjarigen zijn werkstraffen geëist voor de mishandeling van twee broers uit Lunteren. De broers werden vorig jaar op Koningsdag in Arnhem in elkaar geslagen.

De zaak tegen de minderjarige verdachten uit Veenendaal werd achter gesloten deuren behandeld. Het OM eiste werkstraffen van 20, 40, 60 en 80 uur.

Eerder op de dag werden al werkstraffen tegen vier meerderjarige verdachten geëist. Een vijfde verdachte moet later dit jaar voorkomen, omdat in zijn geval nog twee getuigen moeten worden gehoord.

Lage straffen?

Op sociale media verbazen sommigen zich over de in hun ogen lage straffen die zijn geëist, weet justitie. Een woordvoerster benadrukt dat er geen bewijs is gevonden voor poging tot doodslag. Daarom is de verdachten openlijke geweldpleging ten laste gelegd.

De verdachten werden in diverse media kopschoppers genoemd, maar volgens de woordvoerster zijn de broers niet tegen het hoofd geschopt. 'Wel zijn er knietjes gegeven en is er tegen het hoofd geslagen.'

Volgens de woordvoerster lijkt een werkstraf misschien niet zwaar, maar heeft zo'n straf bij jonge verdachten wel degelijk veel impact. De officier hield er bij de hoogte van de eisen ook rekening mee dat de zaak lang op zich heeft laten wachten.

