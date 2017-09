Nijmegen experimenteert bij verkiezingen

NIJMEGEN - Nijmegen experimenteert komend voorjaar met het stemmen tellen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Door centraal tellen van de stemmen moeten de snelheid en de nauwkeurigheid omhoog.

Nijmegen reageert op een oproep van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), om mee te doen aan het tel-experiment. Volgens het ministerie ervaren gemeenten knelpunten met het handmatig stemmen door de stembureaus. Na het sluiten van het stembureau begint voor de stembureauleden een tijdrovende en vermoeiende telklus.

Tellen op centrale locatie

Minister Plasterk wil nu experimenteren met centraal tellen van de stemmen. Eerst worden de stembiljetten in het stembureau tot op lijstniveau geteld om een voorlopige uitslag te kunnen geven op de avond van de stemming. Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten worden uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, de Jan Massinkhal.

Stemcomputer

Burgemeester Bruls denkt dat deze manier de snelheid en de nauwkeurigheid een stuk verhogen. Wat betreft dat laatste pleit hij voor de terugkeer van de stemcomputer. 'Want vergeet niet het is toch mensenwerk omdat we helaas door enkele apparatsjiks geen gebruik mogen maken van allerlei prachtige methoden die prima werkten aan het begin van deze eeuw, maar sinds die tijd schijnbaar niet meer. Daardoor is het risico op fouten veel groter... Als je mensen uren lang achter elkaar laat zitten, ja dan kan er wel eens een biljetje op de verkeerde stapel terecht komen.'

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.