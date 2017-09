225.000 Gelderlanders in risicogebied rond geitenhouderijen

ARNHEM - Ruim 225.000 mensen lopen in Gelderland een verhoogd risico op longontsteking doordat ze vlak bij een geitenhouderij wonen. Daarbij is alleen gekeken naar geitenhouderijen met 50 geiten of meer. Dat staat in een rapport dat de Gelderse GGD's in opdracht van de provincie Gelderland hebben gemaakt.

Vorige week maakte de provincie bekend dat nieuwe geitenhouderijen niet meer welkom zijn en dat bestaande geitenhouderijen niet meer mogen uitbreiden omdat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn. Aanleiding was een onderzoek van het RIVM naar het verband tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderijen en de gezondheid van omwonenden.

Meer omwonden geitenhouderijen in Gelderland

Volgens de GGD is dat onderzoek in Gelderland zelfs groter dan in andere provincies, omdat er relatief meer mensen rondom geitenhouderijen wonen. Het RIVM voerde het onderzoek uit in Brabant en kwam op 5,4 procent meer gevallen van longontsteking. Volgens de GGD is het in Gelderland zeker 10 procent.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2015. Daarom denkt de GGD dat het werkelijke aantal mensen dat meer risico's loopt groter is. Dat komt omdat het aantal geitenhouderjen sindsdien flink is gegroeid.

Bron: rapport GGD

Landelijk elk jaar 250.000 mensen met longontsteking

In totaal wonen er in Gelderland overigens meer dan 400.000 mensen vlak bij een geitenhouderij. Alleen heeft een groot deel daarvan minder dan 50 geiten. De GGD's denken dat bedrijven met maar een paar geiten nauwelijks invloed zullen hebben op het aantal mensen met longontsteking. In Nederland krijgen jaarlijks 250.000 mensen longontsteking. Ongeveer 35.000 daarvan komen in het ziekenhuis terecht.