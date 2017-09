Auto botst tegen boom op Kamperweg tussen Wezep en Heerde

HEERDE - Op de Kamperweg tussen Wezep en Heerde is een auto laat in de middag frontaal in aanrijding gekomen met een boom. Personeel van brandweer en ambulance hebben de bestuurster uit de auto gehaald.

Geschreven door Mediapartner Locourant

De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd met de ambulance. De flink beschadigde auto is weggesleept. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.