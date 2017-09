Tiener veroordeeld voor brute verkrachting

De plek van de verkrachting. Foto: Omroep Gelderland

ZELHEM - Een jongeman uit Zelhem is veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van een vrouw in zijn woonplaats. Op 19 november vorig jaar trok hij haar van de fiets, waarna hij zich in de struiken aan haar vergreep. De Achterhoeker was toen 17.

De rechtbank in Zutphen legde de man 172 dagen jeugddetentie op en 3 jaar jeugd-tbs (een zogeheten PIJ-maatregel). Hierbij geldt als belangrijkste voorwaarde dat hij een langdurige psychiatrische behandeling ondergaat. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen. DNA-match De tiener werd eind februari aangehouden. Zijn DNA bleek overeen te komen met een spoor dat was gevonden. De vrouw van middelbare leeftijd werd 's avonds op de Boeninksteeg overmeesterd. De politie meldde destijds dat de jonge dader veel geweld gebruikte. Uit rapporten van deskundigen blijkt dat de man uit Zelhem kampt met ernstige stoornissen.