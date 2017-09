Kelderman stijgt naar derde plaats in Vuelta

Foto: Omroep Gelderland

LOGROÑO - Wilco Kelderman is in de Ronde van Spanje door een prima tijdrit naar de derde plaats in het algemeen klassement gestegen.

De renner uit Barneveld eindigde dinsdag in de race van ruim 40 kilometer tegen de klok als tweede. Hij gaf 29 seconden toe op klassementsleider Chris Froome. Kelderman passeerde de Rus Ilnur Zakarin op de ranglijst en liep in op Vincenzo Nibali, de huidige nummer twee van de Ronde van Spanje.