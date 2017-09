Het blijft een mysterie; wat is het verhaal achter de doorzeefde Hitler-plaquette?

Eigenaar Chris van Horssen uit Nijmegen heeft het stuk overgenomen van een vriendin die het weer geërfd heeft van haar man. Van Horssen had tegen die vriendin gezegd dat ze ermee naar Schatgraven moest gaan, maar ze geneerde zich voor het ding. 'Het lag gewoon bij haar onder het bed!'

Van Horssen heeft geen idee waar de plaquette vandaan komt. En ook zijn vriendin weet het niet. Haar familie komt uit de omgeving Nijmegen en daarom dacht de taxateur bij Schatgraven Fred Wiersema dat het mogelijk in een commandopost in Nijmegen zou hebben gehangen.

Puzzel

Directeur Wiel Lenders van het Nationaal Bevrijdingsmuseum zou dat niet zomaar durven zeggen. 'Dat lijkt me een gecompliceerde puzzel om uit te zoeken. Geallieerde soldaten namen destijds spullen mee, oorlogstrofeeën, dus het kan overal vandaan komen.'

De plaat is behoorlijk toegetakeld: er zitten meer dan vijftien kogelgaten in. Het lijkt of iemand z'n mitrailleur erop heeft leeggeschoten.

Wiel Lenders kent de verhalen van mensen die na de bevrijding hun woede koelden op alles wat met de bezetter te maken had. 'Bijvoorbeeld posters van de NSDAP en Hitler. Die trokken ze van de muur af en daar gingen ze op straat op staan dansen. Dat staat hier wel in dagboeken te lezen. '

Inhakken op Hitler

De geschiedenisredactie van Omroep Gelderland kreeg van een amateurfilmer uit Nijkerk dit filmpje van een man en een vrouw die tijdens de bevrijdingsfeesten met een bijl inhakken op een buste van Hitler:

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum zou de plaquette graag in haar collectie op willen nemen. 'Dit is toch iets dat direct met de bevrijding te maken heeft. Dus het zou hier goed passen.' Van Horssen beraadt zich nog. Hij heeft ook andere aanbiedingen. Hij hoopt eerst wat meer te weten te komen over de herkomst van de plaquette.

Bent u ook in bezit van een voorwerp, brief of dagboek met WO-II-verhaal ? Kom dan zondag 17 september naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek waar een deskundige u bijpraat over de historische waarde van uw object. Zie ook: 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020

Kent u het verhaal achter de plaquette? Laat het ons dan weten via mail: omroep@gld.nl.