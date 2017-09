Cliënten Nijmeegse zorginstelling moeten voor 1 oktober hun huis uit

NIJMEGEN - De cliënten van de Rigtergroep in Nijmegen moeten voor 1 oktober verhuizen. Daarna kan de zorgverlener de benodigde zorg niet meer garanderen. De Rigtergroep kampt met een leegloop van personeel sinds de gemeente Nijmegen in juli aangifte deed wegens fraude.

Volgens wethouder Bert Frings heeft de Rigtergroep zorggeld besteed aan de huur van dure appartementen terwijl gedeclareerde zorg nooit is verleend. Cliënten die vaak niet meer ontvangen dan een uitkering bleken te wonen in appartementen met een huur van 1000 tot 1200 euro per maand.

'Schandelijk!'

Saillant detail is dat bestuurder Monique Neuféglise van de Rigtergroep volgens wethouder Bert Frings aandeelhouder is van een vastgoedondernemer die de appartementen verhuurde waarin cliënten woonden.

Volgens Frings geeft dit op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling. 'Schandelijk! Ik kan me daar heel boos over maken. Vooral omdat het in dit geval gaat om mensen met een grote kwetsbaarheid die het maatschappelijk heel moeilijk vinden om mee te draaien...En zorggeld waar we met z'n allen belasting voor betalen wordt dan gebruikt voor andere doeleinden...'

'Mensen de vloer onder hun voeten uit slaan'

Tijdens een bijeenkomst met de cliënten daags na de aangifte, waren enkelen bezorgd dat zij hun woning snel moesten verlaten. Frings: 'Als wethouder stond ik voor de moeilijke keus om een onrechtmatige situatie over de besteding van geld te laten bestaan. Want er wordt met geld voor zorg wonen betaald, dat mag niet. Versus het feit dat je 47 mensen de vloer onder hun voeten vandaan slaat door te zeggen: dat mag niet.'

Noodscenario

Nijmegen had in juli een regeling getroffen met de cliënten dat tot 1 januari 2018 werd betaald voor hun zorg via de Rigtergroep. Maar vorige week bleek dat de Rigtergroep na 1 oktober de zorg niet meer kan garanderen. Daarom moest wethouder Frings op zoek naar een noodscenario. 'Vanuit andere partijen gaan we zorg invliegen en de cliënten krijgen allemaal het aanbod dat ze naar een andere locatie kunnen verhuizen waar de zorg geleverd wordt.'

Volgens Frings kunnen sommige cliënten dat doen doordat ze het contract van het appartement waar ze wonen op hun eigen naam zetten. Sommigen kunnen naar andere aanbieders en een aantal kan als groep naar het leegstaande verpleeghuis De Doekenborg in de wijk Aldenhof.

Bij de Rigtergroep was niemand bereikbaar voor commentaar.