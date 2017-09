Eieren nog niet fipronil-vrij: 'Ik moet afscheid nemen van mijn kippen'

Getroffen kippenboeren zijn tegenwoordig net zo druk met het verwijderen van fipronil uit hun stallen als met het verzorgen van hun dieren. De meeste pluimveehouders zetten de kippen op dieet zodat ze even geen eieren leggen en vet en veren kwijtraken en daarmee ook het gif. Nu blijkt dat de geblokkeerde bedrijven dus na ruim een maand nog steeds geen eieren de markt op kunnen laten gaan.

Deskundigen hadden dit al verwacht

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders had hier al rekening mee gehouden. 'Dat de eerste eieren hoge waarden fipronil hebben, was ook de verwachting van deskundigen. Omdat ook via de eierstokken dan nog fipronil kan worden afgegeven', legt ze uit.

'Maar daarna hopen we toch echt dat het leeuwendeel van de eieren minder dan 0,005 milligram fipronil per kilogram bevat. Dan mogen ze weer vrij verhandeld worden, want dat gehalte is voor mensen en verdere bereidingen totaal onschadelijk', aldus De Haan.

Het ziet ernaar uit dat alle eieren die in de eerste tien dagen na het ruien zijn gelegd, worden vernietigd. 'Maar als je daarna door kan en nog 20, 30, 40 of misschien zelfs nog bijna 50 weken met deze kippen verder kan produceren, dan zijn deze extra kosten het wel waard', vindt de voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

'Ik heb de loterij niet gewonnen, dat kan ik niet betalen'

Voor pluimveehouder Van Remmen duurt het allemaal te lang. De waarden die hij heeft gemeten, zijn zo extreem hoog dat hij nog een half jaar zou moeten gaan ruien om het gif uit de eieren te krijgen. 'De kosten lopen ondertussen gewoon door. Dan praat je over tonnen. Ik heb de loterij niet gewonnen, dat kan ik niet betalen', zucht hij.

Waarschijnlijk worden de kippen van de Achterhoekse boer vergast en daarna opgeruimd. 'Ik heb geen keus. Van deze dieren mag je de eieren niet verkopen, dus wat heeft het dan voor zin om ze nog te houden.'

In Nederland zijn nog 144 kippenbedrijven geblokkeerd in verband met de besmetting met fipronil. Bijna de helft zit in Gelderland. De bedrijven worden weer vrijgegeven als de hoeveelheid van het giftige bestrijdingsmiddel in de eieren en het kippenvlees onder de maximale EU-normen zit.

