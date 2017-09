APELDOORN - Tussen Apeldoorn en Deventer reden dinsdag urenlang geen treinen vanwege een aanrijding met een persoon. Dat meldt de NS.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Reizigers moesten rekening houden met zo'n drie kwartier vertraging. Voor zover bekend was de stremming rond 20.30 uur voorbij.