ProRail waarschuwt scholieren voor intercity's

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Scholieren in de Betuwe en de Bommelerwaard worden vanmorgen in de gaten gehouden door medewerkers van ProRail. Die doen dat omdat vandaag de eerste testdag is van de nieuwe dienstregeling voor intercity's tussen Amsterdam en Eindhoven.

Voortaan rijden zes treinen per uur tussen de grote stations. Reizigers hoeven dan niet op de klok te kijken om een trein te nemen. Het gevolg is ook dat sommige overwegen een paar minuten langer dicht zijn dan normaal. Lespakket Spoorbeheerder ProRail waarschuwt de scholen in onder meer Culemborg, Zaltbommel en Geldermalsen dat leerlingen niet langs de gesloten spoorbomen tóch oversteken. Naast de toezichthouders langs het spoor, hebben alle scholen ook een lespakket gekregen. Het lespakket Pazzup is speciaal voor kinderen en jongeren. De boodschap is dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden. Wie de fout in gaat, kan ook een bekeuring krijgen. De testdagen van NS en Prorail worden veertien keer gehouden. De nieuwe dienstregeling is van kracht vanaf december. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.