Fruitmozaïeken leggen in Tiel is een race tegen de klok

TIEL - De verschillende clubs, scholen en verenigingen hebben tot donderdagavond om langs de stadsgracht in Tiel een fruitmozaïek te leggen.

Na drie dagen heb je er ook wel genoeg van zegt Jack Schot van wijkvereniging Passewaaij. 'Dan voel je het wel in je knieën en in de rest van je lijf.' De mensen die aan de mozaïeken werken doen dat vaak op handen en voeten op een heel schuine walkant. Het is zwaar werk en je moet elkaar soms goed vastpakken om niet in het water van de stadsgracht te glijden.

Op stokjes geprikt

De patronen in de mozaïeken worden gelegd met groeten, fruit en zaden. De groenten en het fruit worden vaak op stokjes geprikt en dan in de grond vastgezet. De ontwerpen lopen altijd uiteen. Zo is er dit jaar een verwijzing naar de actualiteit. In dit geval de opening van het nieuwe cultuurcentrum Zinder in Tiel. Een andere groep heeft weer een creatie met vleesetende planten bedacht.

Donderdagavond is de opening van de corsoweek in Tiel en moeten de mozaïeken af zijn. Komende vrijdagavond en zaterdag is het muziekfestival Appelpop en volgende week zaterdag rijden de wagens door de stad voor het 57e fruitcorso.