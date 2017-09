Proef om jonge statushouders aan baan te helpen

EDE - De gemeentes in de regio FoodValley starten met een aantal onderwijsinstellingen een proef om jonge statushouders aan een baan te helpen.

De statushouders, die vaak de Nederlandse taal niet of niet goed spreken, komen in een schakeljaar waarin ze zowel taal- als beroepsonderwijs krijgen. Daarna zouden ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.



Veel statushouders hebben werkervaring in hun vaderland, maar komen in Nederland niet aan de slag omdat ze de benodigde diploma's niet hebben. De pilot loopt in eerste instantie gedurende het cursusjaar 2017-2018.

De regio Foodvalley bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.