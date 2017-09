Stokstaartjes op school; Barneveldse school is officieel een dierentuin

BARNEVELD - Stokstaartjes, wallaby's, schildpadden, alpaca's. Het lijkt op het Aeres MBO Barneveld niet alleen een dierentuin, sinds een maand is de school ook officieel op papier een dierentuin.

Het ministerie van Economische Zaken stemde in met de vergunningaanvraag. Daarmee is het de eerste onderwijsinstelling in Nederland met een dierentuinvergunning.

Schooldirecteur Gertwim de Haas is blij met de toekenning van de vergunning. 'De commissie was heel positief over de onderkomens en de manier waarop we de dieren hier verzorgen.'

Educatieve mogelijkheden

De toekenning van de vergunning aan Aeres, die tot voor kort nog Groenhorst Barneveld heette, was verplicht om meer dan tien exotische dieren te mogen houden. Maar de vergunning biedt de school vooral ook veel nieuwe educatieve mogelijkheden.

Op de school staat het verzorgen van dieren centraal. De Haas: 'Met deze vergunning krijgen we toegang tot veel kennis van dierentuinen. Die kunnen we goed gebruiken voor onze opleidingen.'

Docent dierverzorging Jan Harteman ziet nog meer voordelen: 'Door deze vergunning kunnen we nu ook nog meer exotische dieren aanschaffen. Zo leren onze studenten al op school goed met dierentuindieren om te gaan. Iets wat ze normaal pas op stages leren in dierenparken. Dat geeft onze leerlingen duidelijk een voorsprong.'

Tijgers komen er niet

De school wil het aantal exotische dieren nog verder uitbreiden, maar wilde tijgers en olifanten zullen er niet komen. 'Wij zijn een onderwijsinstelling en niet een dierentuin waar les wordt gegeven', zegt directeur De Haas. 'Het is vooral belangrijk dat onze studenten goed en veilig met de dieren kunnen werken.'

Publiek welkom

Behalve dat de school veel voordelen ziet in de dierentuinvergunning moet het ook zeker aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de school minimaal zeven keer per jaar open zijn voor ook niet-leerlingen.

'Dat gaan we de eerstkomende tijd kleinschalig doen. Denk aan een aantal middagen, waarin we vooral willen laten zien hoe onze studenten leren hoe ze de dieren verzorgen,' zegt directeur De Haas.

Ook moet bij alle dierverblijven informatie komen te hangen over de herkomst en natuurlijke omgeving van de dieren. Iets waaraan kinderboerderij Malkenschoten in Apeldoorn onlangs niet kon voldoen. Daar zijn ze nu op zoek naar een nieuw onderkomen voor zeker 37 wilde diersoorten, waaronder de wallaby's en alpaca's.

