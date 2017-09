De eerste boerenkool is alweer van het land gehaald

Foto: Omroep Gelderland

HEDEL - De zomervakantie is net achter de rug en de meteorologische herfst is nog maar nauwelijks begonnen of de eerste boerenkool is alweer van het land gehaald. Wim Quik uit Hedel is een van de eerste telers die al boerenkool hebben geoogst. 'Mensen willen na een tijdje altijd weer ander eten en als de temperatuur dan ook maar iets daalt, dan ontstaat er vraag.'

De boerenkool van Quik is populair. Hij heeft het in opdracht van de veiling Zaltbommel van het land gehaald. Dit was dan weer op speciale aanvraag van een groentesnijder in Noord-Holland. Deze wil ieder jaar voor de groentezaken waaraan hij levert de boerenkool van Quik uit Hedel hebben. Voor klanten van Quiks boerderijwinkel in Hedel haalt hij de boerenkool ook op verzoek al van het land. Geen vorst Er is niet alleen vraag naar boerenkool; ook de winterwortels en de zuurkool winnen al weer aan populariteit. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft het niet eerst gevroren te hebben voordat de boerenkool geoogst kan worden. 'Vroeger was het misschien voor de smaak wel van belang dat het wat kouder was voordat je de boerenkool kon eten', legt Quik uit. 'De rassen zijn tegenwoordig zo veranderd dat dit niet meer nodig is. Met de huidige soorten kun je rond begin september al goed oogsten, al hoeft het nu nog niet en kun je ook nog wel langer wachten.' Mooie oogst De teler in Hedel haalt de komende maanden zo'n 25.000 boerenkoolstronken van het land. Al gebruikt hij de stronken zelf niet. Het blad wordt allemaal met de hand van de stronken gehaald. En het belooft een mooie oogst te worden volgens Quik: 'We hebben een heel mooi jaar gehad voor de groei van de boerenkool. Niet te warm, niet al te grote weersverschillen. Het staat er heel mooi bij.' Reageren op dit bericht? Mail de redactie.