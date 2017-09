Natuurtoerist Theo blogt: Vakantie in Gelderland

ARNHEM - Terwijl de zomer afscheid neemt, krijgt het werkzame en schoolse ritme weer de overhand. Daarmee loopt een hoogseizoen voor het Gelders toerisme ten einde.

Zo’n 60.000 arbeidsplaatsen kent de vrijetijdseconomie. Deze kost wordt verdiend - in 2016 - tijdens 2,8 miljoen binnenlandse vakanties. Daar komen dan nog ‘ns Duitse en Belgische en andere buitenlandse, bij elkaar ongeveer 0,5 miljoen vakantiegangers bij en - zeker niet vergeten - allerlei dagjesmensen die naar onze provincie komen.



Dagtochtjes in Gelderland

In 2015 werden circa 170 miljoen dagtochten gemaakt in Gelderland! En wat brengt die mensen naar Gelderland? Als je de makers van de Gelderse Streken mag geloven, is Gelderland wandel- en fietsprovincie nummer 1 in Nederland. Ondanks de activiteiten in Drenthe, ook een fietsprovincie en Brabant, meest gastvrije fietsprovincie, worden er in onze provincie de meeste wandel- en fietstochten gemaakt. En dat kan natuurlijk door een uitstekend wandel- en fietspadennetwerk met een grote variatie aan routes. Voor ieder wat wils. En omdat er goede gastheren en -vrouwen zijn die al die beweging zoekende bezoekers onderdak en een goede lunch of diner kunnen bieden.



Vrijetijdsboulevards

Maar bovenal omdat we in onze provincie gezegend zijn met een prachtig, gevarieerd landschap en ruige natuur. Op verschillende manieren kan daarvan worden genoten. Is het daarmee klaar? Kan er een strik omheen? Helaas nog niet. De wensen van wandelaars en fietsers zijn en blijven in beweging. Op veel plaatsen wandelen we nog langs (auto)wegen. Bepaald geen aantrekkelijke manier van landschapsbeleving. En ook het fietsen kent steeds meer vormen; toerfietsen, mountainbiken, e-biken, wielrennen om er een paar te noemen. De aantallen zijn dermate groot dat het begint te knellen op de fietspaden. En ook voor het fietsen zou het mooi zijn om over vrijliggende fietspaden te kunnen gaan. Vrij van autoverkeer en bij voorkeur over paden waar iets te beleven valt. Hier en daar liggen er reeds mooie paden maar zo’n netwerk door de hele provincie blijft een droom. Neem alleen de discussie over het afsluiten van de dijken, om te beginnen op de zondagen. Onze dijken als vrijetijdsboulevards waarover het heerlijk wandelen en fietsen is. Op enkele plaatsen in onze provincie is dit nu al mogelijk. Fenomenaal. Wat mij betreft, voeren we dat in voor alle dijken in onze provincie.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.