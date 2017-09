Flexibeler met de bus in Rheden

RHEDEN - Rhedenaren die met het openbaar vervoer willen reizen, kunnen weer in het weekend en de avonden gemakkelijk naar Velp en Arnhem reizen. Vervoersservice Breng Flex rijdt sinds kort ook in het dorp Rheden.

Via een app of per telefoon kan een zitplaats in een voertuig worden gereserveerd. Je bepaalt zelf bij welke halte je wordt opgehaald en naar welke halte je reist.

In januari besloot Breng buslijn 29 van Arnhem naar Doetinchem in het weekend te schrappen vanwege te weinig reizigers. Lijn 43 was het alternatief, maar vooral voor ouderen en mindervaliden gaf dat een te grote afstand tot de haltes.

Breng Flex rijdt in Arnhem, Rozendaal, Velp, Rheden, Nijmegen, Wijchen, Alverna, Berg en Dal (woonkern), Oosterhout (woonkern) en bedrijventerrein Bijsterhuizen.

