Sluiting Topshelf 'verschrikkelijk voor binnenstad', maar publiek zit er niet mee

ARNHEM - De sluiting van sport- en modeketen Topshelf is 'verschrikkelijk' voor de binnenstad van Arnhem. Dat zegt Veronique Gallé, voorzitter van de vereniging van binnenstadondernemers CCA.

Topshelf sluit eind dit jaar de deuren, zo werd maandag bekend. De resultaten van de winkel in het voormalige V&D-filiaal waren volgens de directie bemoedigend, maar de beoogde huurverlaging voor het pand kon niet worden gerealiseerd.

Omdat het huurcontract eind dit jaar afloopt, is tot sluiting besloten.

Het winkelend publiek lijkt er niet mee te zitten. Volgens sommigen was Topshelf te duur en niet interessant. Anderen zeggen tegen Omroep Gelderland de winkel altijd voorbij te lopen. Bij Topshelf in Arnhem werken 35 mensen. Mogelijk kunnen die overgeplaatst worden naar het zusterbedrijf Sportsworld in Beuningen.

Vorige maand sloot Topshelf in Nijmegen ook al. Ook daar bleek het niet doorgaan van een huurverlaging het grote struikelblok.

