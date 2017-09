'Problemen opgelost', Gelre Ziekenhuizen Zutphen krijgt weer een IC

ZUTPHEN - Gelre Ziekenhuizen in Zutphen krijgt binnenkort weer een afdeling intensive care (IC). Dat meldt een woordvoerder dinsdag. Het streven is 1 januari 2018.

Het ziekenhuis was op de vingers getikt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beroepsvereniging, waardoor de IC eind februari dicht moest. Zo waren er tekortkomingen bij de toediening van medicijnen en de omgang met apparatuur.

'De beroepsvereniging heeft verbeterpunten aangegeven waaraan we moesten voldoen. Die problemen hebben we nu opgelost. We voldoen nu aan het vereiste niveau', aldus de woordvoerder.

Toch wordt nog even gewacht met het openen van de IC in Zutphen. 'We willen toekomstproof zijn. Per 1 januari zijn er nieuwe richtlijnen. Daar willen we aan voldoen. En er waren twee aparte IC's in Zutphen en Apeldoorn, dat wordt een afdeling met twee locaties.'

Gelre Ziekenhuizen heeft twee locaties: Zutphen en Apeldoorn.

