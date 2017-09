Aanhouding na achtervolging op de A1

TERSCHUUR - Na een korte achtervolging heeft de politie maandagmiddag een 18-jarige Utrechter aangehouden. De man wordt verdacht van diefstal of heling, het rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van gevaar in het verkeer.

De politie merkte de automobilist rond 17.00 uur op ter hoogte van Terschuur. Na raadpleging van de politieregisters bleek de auto waar hij in reed als gestolen te staan opgegeven.

De 18-jarige man uit Utrecht reed in de richting van Apeldoorn. Agenten zijn daarop gaan posten bij de afrit Hoenderloo, waar de man enige tijd later langs reed. Hij leek aanvankelijk te reageren op stopsignalen van de politie, maar besloot uiteindelijk door te rijden. Na een korte achtervolging, waarbij de verdachte gevaarlijke manoeuvres maakte, kon hij worden aangehouden bij Deventer. De man is ingesloten en de auto afgesleept.