'Explosie van geweld'; justitie eist werkstraffen voor geweld op Koningsdag

ARNHEM - Tegen 4 van de 9 jongens uit Veenendaal die twee broers uit Lunteren van 14 en 18 jaar in elkaar zouden hebben geslagen zijn werkstraffen geëist van 60 tot 180 uur. Ze zouden vorig jaar op Koningsdag in Arnhem ruzie hebben gekregen en vrijwel direct agressief zijn geworden. Wat volgde noemde de rechter dinsdagmorgen 'een explosie van geweld'.

De verdachten die terechtstonden zijn meerderjarig. Een vijfde verdachte moet later dit jaar voorkomen, omdat in zijn geval nog twee getuigen moeten worden gehoord.

De andere verdachten zijn minderjarig.

Een aantal van de verdachten is al eerder in aanraking met de politie geweest. Het Openbaar Ministerie rekent ze het buitensporige geweld op Koningsdag allemaal zwaar aan, ook omdat er door de drukte op straat zoveel mensen getuige waren van de brute mishandeling.

Karatetrappen

De broers uit Lunteren werden op 27 april vorig jaar in Arnhem hard geslagen en kregen ook karatetrappen. De aanleiding was dat oudste van de twee in een mensenmenigte met een van de verdachten in botsing was gekomen.

De groep stortte zich op het tweetal en sloeg de slachtoffers finaal in elkaar. Een van hen kreeg meer dan 25 keer klappen.

Het straatgeweld werd gefilmd door bewakingscamera's. De politie vond de videobeelden zo heftig, dat ze bij de opsporing van de daders alleen foto's van het misdrijf wilde vrijgeven.

'Hij had het niet kunnen navertellen'

Een omstander die een van de slachtoffers wist te ontzetten verklaarde later: 'Als ik niet had ingegrepen had hij het niet kunnen navertellen.' Toen de verdachten zelf met de videobeelden werden geconfronteerd, schrok een aantal van hen van de getoonde agressie.

De geweldsuitbarsting heeft diepe sporen nagelaten bij de slachtoffers. De jongste broer verklaarde dat hij sinds zijn neus moest worden rechtgezet bang is voor artsen. De oudste zegt dat hij zich veel zorgen maakt, onder meer over hoe zijn eigen bedrijf nog draaiend kan houden.

De slachtoffers liepen behalve psychische schade ook blijvend letsel op.

