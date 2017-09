Bijna 100 tijgermuggen gevonden in Aalten; geen paniek, zegt NVWA

AALTEN - Er zijn inmiddels 98 tijgermuggen, inclusief larven en poppen, aangetroffen in Aalten. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Geen reden tot paniek, aldus de voedsel- en veiligheidswaakhond

Twee weken geleden kwamen de eerste berichten dat de Aziatische tijgermug was opgedoken in een Aaltense woonwijk. Nu zijn het er dus in totaal bijna honderd.

De NVWA neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Ze gaat door met op dezelfde manier bestrijden van de tijgermug. De NVWA gaat langs openbare plaatsen om broedplaatsen te verwijderen. Ook gaat de autoriteit met een biologisch larvendodend middel deze broedplaatsen te lijf.

Ook adviseert de NVWA nog steeds om emmertjes en gietertjes waar water inzit om te kiepen, zodat er geen tijgermuggen in kunnen broeden.

De tijgermug kan ziekten als dengue (knokkelkoorts) en het zikavirus verspreiden. Alleen muggen die besmet zijn met ziekteverwekkers, kunnen ziekten aan andere mensen overbrengen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu komen deze ziekten vrijwel niet voor bij mensen in Nederland, waardoor de kans op verspreiding van deze tropische ziekten heel klein is.

De tijgermug is eerder dit jaar ook gevonden in Assen, Montfoort, Weert, Lelystad en Haarlemmermeer.

