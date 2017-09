Hank the Knife and the Jets stoppen voorlopig na ongeval Alfons Haket

ARNHEM - Hank the Knife and the Jets stoppen voorlopig na een ongeval van Alfons Haket. De Arnhemse zanger/gitarist kwam onlangs ten val met zijn racefiets tijdens een rit over de Posbank. Haket moest gereanimeerd worden en is nu bezig aan een lange revalidatie.

Henk 'Hank' Bruysten vertelt op Radio Gelderland: 'Alfons is een fervent wielrenner. Hij was aan het fietsen op de Posbank en daar is hij in Velp gevallen nadat hij een hartaanval kreeg. Toevallig was er een vrouwelijke Engelse bobby. Die vond hem en die heeft hem gereanimeerd. Alfons heeft in het ziekenhuis gelegen en nu revalideert hij.'

Hank the Knife wordt nog regelmatig geboekt, maar die optredens gaan niet door. 'Het ligt nu stil. Er komt geen tijdelijke vervanger voor Alfons. We doen wat andere muzikale dingen. Ik speel met een hobbyband wat shadows-muziek', zegt Bruysten.

Hank the Knife and the Jets kwam in 1974 voort uit Long Tall Ernie and the Shakers. De band van Henk Bruysten had meteen succes met de eerste singles Guitar king en Stan the gunman. De Arnhemmers waren niet alleen bekend in Nederland, maar ook in het buitenland was er succes. Hier een optreden voor de Duitse televisie:

Henk Bruysten blies 15 jaar terug Hank the Knife & the Jets nieuw leven in en toen keerde ook Alfons Haket terug. Na het overlijden van Pierre Beek in 2009 werd Haket ook zanger van de band.

Hank the Knife te gast bij Radio Rijnmond in 2014:

In oktober 2015 verscheen een biografie over Alfons Haket: 'Dé jongensdroom: 60 jaar rock 'n roll'.