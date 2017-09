Lokale omroep Rheden kan naar Arnhem

RHEDEN - Studio Rheden kan wat de gemeente Rheden betreft verhuizen naar Arnhem. Dat antwoordt het college in antwoord op vragen van de PvdA.

Studio Rheden huurt nu een pand op industrieterrein De Beemd in Velp. Maar omdat de gemeente de lokale omroep heeft aangeduid als maatschappelijke instelling, staat het bestemmingsplan een omroep met studio daar niet toe. Vandaar dat Studio Rheden op zoek moet naar een alternatief en in Arnhem is uitgekomen.

De PvdA vindt dat het wenselijk is dat een lokale omroep in de gemeente is gehuisvest en stelt dat niet is gekozen voor RTV Veluwezoom, omdat die omroep niet op Rhedens grondgebied is gehuisvest. Loopt Studio Rheden daarom in de toekomst geen risico, vraagt de partij zich af. Nee, zegt het college: een lokale omroep mag ook in een andere gemeente gevestigd zijn.

Het college zegt dat de omroep zich niet heeft gemeld voor een onkostenvergoeding.