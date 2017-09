100.000 euro en vette prijs voor modeontwerper Van Herpen

ARNHEM - De Arnhemse modeontwerper Iris van Herpen krijgt de Johannes Vermeer Prijs 2017. Van Herpen ontvangt deze prijs voor haar hele oeuvre, volgens de jury is zij al jaren consistent en toonaangevend binnen de internationale modewereld. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro gekoppeld.

Iris van Herpen studeerde mode aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ in Arnhem. Tijdens haar studie liep ze stage bij Alexander McQueen en Claudy Jongstra. In 2007 begon ze haar eigen modelabel vanuit Arnhem.

Haar werken worden onder andere gedragen door beroemdheden als Lady Gaga, Beyoncé en Tilda Swinton.

De in Wamel geboren ontwerper mag deze staatsprijs voor de kunsten besteden aan een speciaal project op haar werkterrein. De prijs is in 2009 door de Nederlandse regering ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De uitreiking van de prijs is 30 oktober in Den Haag.