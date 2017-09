Actie bij Tweede Kamer tegen stalbranden

Foto: Archief Omroep Gelderland

ERICHEM - Dierenbelangenorganisatie Burning Souls voert vanmiddag actie bij de Tweede Kamer in Den Haag om aandacht te vragen voor stalbranden. Eind juli ging in Erichem nog een varkensschuur in vlammen op. Daarbij kwamen 20.000 varkens om. De oorzaak van de brand is niet bekend.

'Er zouden veel strengere regels moeten komen, zodat er niet op de veiligheid in dierenstallen wordt bezuinigd', zegt Petra Spoor van Burning Souls. Spoor vindt het absoluut niet kunnen dat stalbranden structureel lijken te worden. 'We zijn er niet om de boeren dwars te zitten of om ze het werk onmogelijk te maken. We willen alleen maar dat er geen stalbranden meer zijn. Daar kan de politiek iets aan doen door strengere regelgeving of eventueel subsidie op veiligheidsmaatregelen.' Volgens een andere organisatie, Wakker Dier, zijn er dit jaar landelijk tot nu toe al meer dan twintig stalbranden geweest. Vreedzame actie Burning Souls verwacht minimaal honderd demonstranten bij de Tweede Kamer. Ze willen op een vreedzame manier actie voeren. Gedichten worden voorgedragen, er wordt gezongen en er zijn meerdere sprekers. Een deel van de bijeenkomst dient als een soort wake voor de omgekomen dieren. Kamerleden wordt een box aangeboden bij wijze van charme-offensief. Hierin zitten de gedichten, teksten van de gezongen liederen en suggesties voor maatregelen tegen de stalbranden.