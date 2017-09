Hoe loopt u hard? Stuur ons een actiefoto en win!

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Heeft u na een paar kilometer last van uw schenen, of lukt het gewoon niet om uzelf vooruit te branden? Dan is het misschien tijd dat u tips krijgt van een topcoach.

Maar weet u nou wat een van de meest gemaakte fouten is tijdens het hardlopen? Kijk dan hieronder even naar het filmpje. Loopt u nou ook zo, of heeft u uw eigen stijl? Stuur uw actiefoto in naar gelderlandsport@gld.nl en maak kans op een clinic van tophardloopcoach Honore Hoedt. Wie is Honore Hoedt? Hardloopcoach Honore Hoedt bracht Sifan Hassan naar de wereldtop in de atletiek. Ze liep zelfs op de Olympische Spelen van Rio. Nu wil hij u helpen met hardloopstappen op de Gelderse grond, want lopen met je armen alsof je je bikini vast moet houden, dat kan echt niet.