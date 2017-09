Even voorstellen: dit zijn de helpende coaches

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In ons programma Gelderland Sport gaan coaches Maarten Tjallingii, Honoré Hoedt en Carla Quint er alles aan doen om iedereen aan het sporten te krijgen. Altijd al eens goed willen zwemmen, hard willen fietsen of een poging tot hardlopen willen doen? Dan is dit uw kans, doe mee aan Gelderland Sport!

Drie coaches dus, maar wie zijn zij eigenlijk? We stellen ze in dit onderstaande filmpje even voor. Wat kunnen ze voor u betekenen? Als oud-profwielrenner veroverde Maarten Tjallingii in 2016 op de Posbank de blauwe trui tijdens de Giro d'Italia. Nu is hij er voor u. Altijd al willen weten wat voor fiets je moet kopen? Of hoe je nou snel die bult op en af gaat? Maarten Tjallingii heeft de tips voor u.



Hardloopcoach Honore Hoedt bracht Sifan Hassan naar de wereldtop in de atletiek. Ze liep zelfs op de Olympische Spelen van Rio. Nu wil hij u helpen met hardloopstappen op de Gelderse grond, want lopen met je armen alsof je je bikini vast moet houden, dat kan echt niet.



Carla Quint deed als waterpoloster mee aan de Olympische Spelen in 2000. Maar ze is van alle markten thuis in het water. Hard willen zwemmen, goed willen kunnen keren of ook waterpoloster worden? Ze heeft er allemaal tips voor.