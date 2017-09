Milieufederatie tegen alternatief plan Vliegveld Teuge

ARNHEM - Adjunct-directeur Joost Reijnen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) wijst het alternatieve plan van Vliegveld Teuge en VNO-NCW voor de vliegroutes van Lelystad Airport resoluut van de hand: 'In dat plan blijven de vliegtuigen laag, waardoor alle overlast en milieuschade worden afgewenteld op dorpen en natuur in een nog groter deel van de Veluwe', zegt Reijnen.

GNMF vindt vliegen op een hoogte van 1800 meter boven een groot deel van de Veluwe sowieso ongewenst. 'Om de geluidsoverlast en luchtvervuiling te beperken zouden vertrekkende vliegtuigen uit Lelystad juist zo snel mogelijk hoger moeten vliegen', legt Reijnen uit.

Om dit voor elkaar te krijgen pleit hij voor een herindeling van het gebruik van het luchtruim voor Schiphol en Lelystad. Daarbij zou er geen strikte scheiding van soorten vliegverkeer meer moeten zijn in aparte, boven elkaar liggende luchtruimtes.

Uitbreiding Lelystad

Lelystad Airport breidt uit en per april 2019 komen hier meer vluchten. Afgelopen juni werd duidelijk dat de vliegroutes hiervoor onder andere over Teuge moeten komen op een hoogte van 1800 meter.

Dit zou betekenen dat er niet meer parachute gesprongen zou kunnen worden. Aangezien het paracentrum voor de helft van de omzet van Vliegveld Teuge zorgt, zou dit waarschijnlijk het einde van vliegveld betekenen.

Vliegveld Teuge kwam daarom samen met ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW met een alternatief plan. In dat plan moet de vliegroute westelijker over de Veluwe gaan. De vliegtuigen zouden dan niet over de stiltegebieden van de Veluwe komen en het aantal mensen dat ernstige geluidshinder zou ervaren zou fors minder zijn.

Eigen belang

'Vanuit hun eigen perspectief is het begrijpelijk, omdat bij een route boven Teuge het parachutespringen niet meer mogelijk is', zegt Reijnen over het alternatieve plan.

Naast het feit dat Reijnen er dus voor pleit dat er overal hoger wordt gevlogen boven de Veluwe, denkt hij ook dat het Teuge-alternatief grote gevolgen zal hebben voor de toeristische sector op de Veluwe: 'De economische schade van de geluidsoverlast zal vele malen groter zijn dan de economische schade bij een verplaatsing van het paraspringen op vliegveld Teuge.'

Reijnen denkt zelfs dat het voortbestaan van het vliegveld niet eens per se in het geding hoeft te zijn, als met een aangepast businessmodel andere kleine luchtvaart aangetrokken zou worden.

Niet iedereen blij met alternatief

Overigens heeft niet alleen de Gelderse Natuur en Milieufederatie bedenkingen bij het alternatieve plan van Vliegveld Teuge. Eerder gaf het CDA in Ermelo, Harderwijk en Nunspeet al aan zich zorgen te maken over toenemende geluidsoverlast, die volgens hen zou ontstaan bij de uitvoer van dit plan.

De provincie vindt het alternatief wel interessant. In een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ze laten weten dat het op z'n minst serieus moet worden bekeken.

Petities

Niet alleen op de Veluwe zijn er zorgen over de extra laagvliegroutes die ontstaan met de uitbreiding van Lelystad Airport. Er zijn op verschillende plaatsen in het land petities tegen de routes gestart. Op 12 september worden deze door de verschillende partijen gezamenlijk aangeboden aan de Tweede Kamer.

