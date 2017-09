Bussen rijden niet op tijd door tankproblemen

Foto: Wikipedia

NIJMEGEN - De dienstregeling van de bussen in Nijmegen is ontregeld. Volgens woordvoerder Herman de Gooijer van busmaatschappij Connexxion komt dat door een storing in de tankinstallatie maandagavond.

Daardoor konden bussen niet afgetankt worden en zijn sommige niet op tijd gereed. Inmiddels wordt ook in een andere vestiging van Connexxion in Bemmel getankt. 'We doen ons uiterste best om alles te laten verlopen zoals het hoort', aldus de woordvoerder. Hoelang de problemen duren, weet De Gooijer nog niet.