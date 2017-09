'Minder voedselverspilling in de zorg'

Foto: Omroep Gelderland

WIJCHEN - In Theater 't Mozaïek in Wijchen praten zorginstellingen en professionals deze dinsdag over gezondere maaltijden en het tegengaan van voedselverspilling. Onder meer de resultaten van een proef onder 89 instellingen om cliënten duurzame maaltijden voor te schotelen komen aan bod.

Minder voedselverspilling in de zorg is goed mogelijk, zegt initiatiefnemer van het symposium Diverzio uit Wijchen. Dat is een stichting voor gezond en duurzaam eten en drinken. Volgens de stichting hebben de deelnemende instellingen in het afgelopen jaar samen minstens 5 miljoen euro bespaard door mee te werken aan een landelijk programma. Dat bereikten ze door slimmer in te kopen en te werken, onder meer door meer te letten op de hoeveelheden. Tegelijk werden maaltijden lekkerder en aantrekkelijker gemaakt voor bijvoorbeeld ouderen of kinderen, waardoor minder moest worden weggegooid. Aan de proef deden 19 ziekenhuizen, 63 ouderenzorg- , verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties mee, plus 7 GGZ-instellingen. Ze gingen werken met streekproducten en biologisch voedsel.