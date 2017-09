Ede maakt inwoners energiebewust in caravan

EDE - De gemeente Ede gaat de komende zes maanden langs woningen om huishoudens energiebewuster te maken. En dat doet de gemeente met een caravan. Daarbinnen krijgen inwoners tal van tips om geld en energie te besparen.

Bij energiebesparing denk je al gauw aan de aanschaf van (dure) zonnepanelen. 'Je moet beginnen ín huis en niet op het dak', zegt Teun van Roekel van het Energieloket Ede.

'In veel woningen staan energieverslindende vriezers en koelkasten. Apparatuur die op leeftijd is. Wie die apparaten vervangt kan al veel winst boeken', zegt hij.

Luister hier het gesprek terug op Radio Gelderland tussen Nieke Hoitink en Teun van Roekel:

Het Energieloket is een van manieren voor de gemeente Ede om energieneutraal te worden. Dat houdt in dat gemeenten net zoveel energie opwekken als verbruiken. In 2050 moet die doelstelling gerealiseerd zijn.

Ede wekt nu ongeveer 10 procent duurzame energie op.