Auto brandt uit in Dieren

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

DIEREN - In Dieren is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. De wagen stond geparkeerd aan de Treubstraat.

De brandweer werd rond 4.00 uur gewaarschuwd. Die had het vuur snel onder controle. De technische recherche van de politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.