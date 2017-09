Ontsnapte hond Eefje weer terecht

ARNHEM - De ontsnapte hond Eefje uit Arnhem is weer terecht. Afgelopen donderdag ging de hond van Maarten Wetsema er zonder reden vandoor.

Eefje werd maandagavond gevonden bij het Postillion Hotel langs de A12. 'Ze is in orde, maar wel vermagerd. Het is niet voor te stellen wat ze in de afgelopen tijd allemaal heeft meegemaakt', laat Maarten aan Omroep Gelderland weten.

Maarten liep donderdag met zijn vier honden door de Steenstraat in Arnhem toen Eefje plotseling de benen nam.

In de wijk Klarendal, waar hij woont, werd een zoekactie op touw gezet, maar Eefje werd niet gevonden. Tot maandagavond.

